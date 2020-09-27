مصر | ضبط 10 آلآف جنيه مقلدين بحوزة شخصين بقصد ترويجها بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 10 آلآف جنيه مقلدين بحوزة شخصين بقصد ترويجها بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق توك توك - عاطل - مقيمان بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" ملك الأول بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (100 ورقة مالية فئة 100 جنيهمصرى ) بإجمالى مبلغ 10000 جنيه (مقلدين)

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائهما، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية " لا يمكنهما الإرشاد عنه " مقابل 600 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم 100 طربة حشيش في مطروح

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص (" لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بأحد الأكمنة المعدة لهم بطريق (مطروحالإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الضبعة.. وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى- 4 هاتف محمول) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،300،000) واحد مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.