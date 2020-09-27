مصر | ضبط 1305 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1305 قضية تموينية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، ضبط (1305) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية ضبط ( 20،62 طن "أسماك ماكريل – مقطعات دواجن" مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ببلبيس (بمحافظة الشرقية).

و ضبط ( 4،77 طن "دواجن مُجمدة – لحوم مُجمدة – كلاوى مُجمدة" مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالعاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية).

و ضبط ( 1000 قطعة "كمامة" منتج نهائى ومدون عليها علامة تجارية على غير الحقيقة – مسلتزمات إنتاج – 400 قطعة كمامة بدون بيانات – 1 طن أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر – 10 ماكينة خياطة) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بسرس الليان (بمحافظة المنوفية).

و ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمدينة السلام (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإستيلاء على مبلغ (1،845،074 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.

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و ضبط ( 3 طن "دقيق بلدى مُدعم) بحوزة مالك مخبز بلدى بدمنهور (بمحافظة البحيرة) قام بتجميعها بدون وجه حق لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح ماديًا.

و ضبط (6،5 طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالصالحية الجديدة (بمحافظة الشرقية).

وتم ضبط (1520 عبوة وقرص "منشطات " مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومجهولة المصدر وغير خاضعة لأى تحاليل طبية من الجهات المعنية وغير مصرح بتداولها) بحوزة أحد الأشخاص "قائم على إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى للإعلان والترويج للأدوية المهربة ومجهولة المصدر،جال تواجده بنطاق محافظة الجيزة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.