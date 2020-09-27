مصر | ضبط كمية كبيرة من الأدوية المدعمة قبل تهريبها خارج البلاد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط كمية كبيرة من الأدوية المدعمة قبل تهريبها خارج البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المدعمة قبل تهريبها خارج البلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (سيدتين، إحداهما تحمل جنسية دولة عربية) بإعتزامهما تهريب كمية كبيرة من الأدوية المُدعمة خارج البلاد إلى إحدى الدول العربية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مــع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى مــن ضبط (المذكورتان) حال قيامهما بإنهاء إجراءات السفر إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوى، وضبط بحوزتهما (4) حقائب كبيرة الحجم تحوى بداخلها كميات من الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض " السرطان والروماتيزم والمناعة "، وتم تشكيل لجنة من مفتشى الصيادلة لفحص الأدوية المضبوطة وقررت أنها مُدعمة وجارى تحديد قيمتها والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة، وبمواجهة المتهمتان أقرتا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها للخارج لبيعها والإستفادة بفارق السعر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية