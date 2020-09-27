مصر | ضبط 30 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً بدمياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 30 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط ( 600 كرتونة سجائر "مجهولة المصدر" بإجمالى 30000 علبة سجائر "مهربة جمركيًا" - مبلغ مالى)، بحوزة (3 أشخاص) داخل مخزن بدائرة مركز شرطة كفر سعد، كما تم ضبط (4) سيارات تستخدم فى توزيع المضبوطات، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسجائر المضبوطة بقصد الإتجار.

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الغش التجارى

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ارسال كمية من الحشيش للمعمل الكيميائي ضبطت بحوزه عاطل بأوسيم

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل أوسيم، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيس، حيث ضبط بحوزته على كمية كبيرة منه

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وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف.

القى أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة بأوسيم، وترويجها على عملائه، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من مدينة أوسيم، والمناطق المحيطة بها، مسرحًا لمزاولة نشاطه، في ترويج مخدر الحشيش بين عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كيس يحتوي على قطع من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

