مصر | ضبط 300 طربة حشيش بالإسكندرية بأكثر من 2 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 300 طربة حشيش بالإسكندرية بأكثر من 2 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول ) بحوزة (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 2 مليون و100 ألف جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط ١٠٠٠قرص محظور بيعه خارج المستشفيات بالتبين

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القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخص بحوزته 1000 قرص محظور بيعه خارج المستشفيات في التبين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بضبط (1000 قرص محظور بيعه خارج المستشفيات - مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة شخص اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة التبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.



