أخبار مصر | مصدر بالسياحة والآثار يكشف عن موعد الإعلان عن كشف سقارة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر بالسياحة والآثار يكشف عن موعد الإعلان عن كشف سقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل وزارة السياحة والآثار، عن موعد إعلان الكشف الأثري الجديد والذي تقرر أن يكون السبت المقبل، بمنطقة سقارة الأثرية،

وأوضح المصدر أن هناك عشرات التوابيت المكتشفة حديثًا، بعدما تم الإعلان على العثور على 13 تابوت فقط، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطى وزيري.

وأضاف المصدر، أن الأعمال مازالت جارية حتى يومنا هذا للكشف عن مزيد من أسرار هذا الكشف والإعلان عنه سيكون خلال مؤتمر صحفي كبير بحضور بعض سفراء الدول الأجنبية وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

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ومن جانبه، توقع وزيري، أن تحتوى التوابيت على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ، لكونها توابيت محكمة الغلق، لافتا إلى أن التوابيت لم يتم فتحها حتى اليوم، موضحا أن عملية البحث والتنقيب عنه بدأت بمجرد رفع الرديم في المرحلة الأولى اكتُشفت بعض الآثار، مضيفا أنه بعد 5 أشهر من العمل في الموقع اكتشفت بعض المقابر القديمة والحديثة، وتم اكتشاف مقبرة اخرى في نهاية 2018 وهي واحدة من أجمل المقابر وتسمى بـ"واح تي"، والتي مر عليها أكثر من 4500 سنة.

وأوضح أن البعثة الأثرية المصرية التي تعمل برئاسته في منطقة سقارة، تعمل للموسم الرابع، وأن المواسم الثلاثة السابقة توصلت البعثة خلالها لمجموعة من الاكتشافات الأثرية المهمة، بينها العثور على خبيئة من مومياوات الحيوانات والطيور، والتي جرى نقلها للعرض بمتحف شرم الشيخ، ومقبرة " واحتى "، والتي ترجع إلى الأسرة الخامسة في الدولة القديمة، وعمرها 4500 عام.

وتابع أنه تم الكشف أيضا عن تمثال يرجع لعصر الدولة المصرية القديمة، وعثر عليه في منطقة أبو رواش، وجرى عرضه ضمن مقتنيات المتحف الكبير، بالإضافة إلى الكشف الحالي الذي يجرى العمل عليه حاليا، والذي بدأ بالعثور على 13 تابوتاً أثرياً مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وأردف أن البئر الغنية بعشرات التوابيت في سقارة، تكشفت معالمه مع الأيام الأولى من العمل خلال موسم الحفريات الحالي، وهو الموسم الرابع لبعثته بالمنطقة، لافتا إلى أنه ما أن تم رفع قرابة ستة أمتار من "الرديم والأتربة" التي تغطى موقع العمل حتى ظهرت أول معالم البئر الذي عثر فيه على عشرات التوابيت، ولا يزال العمل به جاريا حتى اليوم.