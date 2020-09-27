أخبار مصر | قبل انطلاقها.. شروط وموعد مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأخيرة من الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل انطلاقها.. شروط وموعد مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأخيرة من الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أمس السبت عن عدة قرارات تخص مرحلة الاخيرة لتنسيق الثانوية العامة، ومنها موعد مرحلة تقليل الاغتراب والضوابط التي تخص تلك المرحلة.

وترصد " الخليج 365" في السطور التالية كافة التفاصيل عن مرحلة الاغتراب للمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة:

موعد مرحلة تقليل الاغتراب:

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام كافة المراحل الثالثة بدءًا من غدًا الإثنين الموافق 28 سبتمبر وحتي يوم الخميس الموافق ١ أكتوبر القادم.

نسبة المقررة لمرحلة تقليل الاغتراب:

أوضح الوزير أن تقديم في مرحلة تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر يكون طبقا لحدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية، ومانعًا لانتشار فيروس كورونا.

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شروط مرحلة تقليل الاغتراب:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار علي وجود شروط لتقديم في مرحلة تقليل الاغتراب، ومنها يجب أن يكون تحويل إلى المنطقة الجغرافية الأولى الخاصة بالطالب وليس إلى أى منطقة أخرى.





كما تتضمن شروط التحويلات للمناظر أن يكون حاصل الطالب على الحد الأدنى للقطاع، وغير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي، وفي كلا الحالتين يكون مستوفي الشروط الخاصة بكل كلية مثل الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات.



وأشار الوزير الي أن المفاضله بين الطلاب تكون على أساس مجموع الطالب في الثانوية العامة

رابط التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب

يتم تسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب للتحويل من كلية بعيدة إلى كلية قريبة من محل الإقامة لطلاب، باستخدام موقع التنسيق على شبكة الإنترنت وهو "https:tansik.egypt.gov.eg".

هدف المرحلة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار إن الهدف الأساسي من تقليل اغتراب الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق هو محاولة جمع الشمل العائلي حفاظًا على الطلاب وليس الغرض من تقليل الاغتراب هو تعديل الترشيح أو إعادة التنسيق مرة أخرى.