شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل القوى العاملة: بدء تدريب الشباب مجاناً علي 12 مهنة بمراكز تدريب المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية القوي العاملة بالمنوفية، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 12 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، نظراً لحاجة المجتمع وتخفيفاً لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

حيث اكد عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية، أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، ويشمل على مجالاتصيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والحياكة، وإصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية، والدوائر المنطقية، والمصاعد الكهربية والتحكم، والإلكترونيات، والكهرباء ولف المواتير، والنجارة الزخرفية، وصيانة الدش والمحمول، والتبريد والتكييف، والمصنوعات الجلدية، وميكانيكا السيارات .

واضافأن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدة مميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، بالإضافة إلى أتوبيسات تنقل المتدربين يومياً من أمام المديرية ذهاباً وإياباً، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجاناً، مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا، كما يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن .

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً، على أن يتم التسجيل بمواقع مراكز التدريب المهني