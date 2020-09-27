شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 مطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد سعد عبدالمطلب الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي أستوقف محمود محمد سعيد، رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحد الركاب المصريين القادمين من الإمارات يحاول الخروج من صالة الوصول ومعه 3 حقائب وهاندباج، حيث تلاحظ عند مراجعة جواز السفر قصر مدة السفر لمرتين متتاليتين.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم طلب تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة، فقام الراكب بوضع الحقائب الثلاثة على الجهاز، وحاول إخفاء الهاندباج فطلب منه وائل محمد إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 وضع الهاندباج، فتلاحظ لمحمود سعد الدين على مأمور الفحص القائم بالتفتيش على الجهاز، وجود كميات من التليفونات في الهاندباج .

وبالعرض على أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك قرر تكليف إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 105 هاتف محمول ماركة iPhone داخل الحقيبة .

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 26 لسنة 2020 وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .