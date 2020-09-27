شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها للغردقة الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي عن استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها الجوية المنتظمة لمطار الغردقة الثلاثاء المقبل. وذلك بعد توقفها منذ شهر مارس الماضي خلال ازمة فيروس كورونا المستجد. وأضافت المصادر الملاحية أن الرحلات ستكون بمعدل رحلة واحدة يوميا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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