شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مباحثات بين شكري ووزير خارجية الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت منذ قليل جانب جلسة المُباحثات الرسمية بين الوزيرين سامح شكري ويبّي كوفود لتناول سبل تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. ويزور وزير الخارجية الدنماركي يبّي كوفود، وزير خارجية مملكة الدنمارك القاهرة حاليا . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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