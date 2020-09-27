شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير وربيع يتفقدان المحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير- وزير النقل، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس موقع المشروع حيث اطمأن على سير الأعمال وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي والمقرر البدء فيه في الأول من أكتوبر 2020 متقدما عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والأمن الصناعي واجراءات السلامة والعمل على سرعة انجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري وخلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.

وقال الفريق كامل الوزير أن تكلفة المشروع الاجمالية تصل إلى 7 مليار جنيه مصري وأن هذا المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادى مصرية تمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2 وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر وتصل أعماقها إلى 17.5 متر وهو ما يؤهلها لإستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وبما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية وحوالي 2 مليون طن بضائع عامة ومائة ألف سيارة باجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن/ سنة