شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يؤكد إجراء الفحوصات الطبية للمواطنة «رحمة» مريضة الفشل الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إتصالا هاتفيا بض الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة للتنسيق بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمواطنة «رحمة سلامة أبوإسماعيل» والتي تعاني من فشل كلوى مزمن مع ضمور بالكليتين من الدرجة الخامسة وتحتاج لتدخل جراحى لزرع كلى وتعول 3 أطفال وتبلغ من العمر 25 سنة من كفر الطراينة بأشمون، وذلك فور استغاثتها برئيس الجمهورية ووزيرة الصحة على بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة ومواقع التواصل الاتماعي.

يأتي هذا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل الدائم والفعال مع كافة الحالات الانسانية وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم وتوفير حياة كريمة.

حيث أكد محافظ المنوفية على متابعة الحالة بنفسه مشيرا إلى أنه تم صباح اليوم الأحد 27 سبتمبر استقبال الحالة بمكتب رئيس جامعة المنصورة وتم نقلها لمركز أمراض الكلي والمسالك البولية جامعة المنصورة لتلقي العلاج وسيتم متابعة الحالة بشكل مستمر وإجراء كافة الفحوصات الطبية لحين توفير متبرع من أقارب الدرجة الثانية.

وقد أشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم تخصيص يوم من كل أسبوع لإستقبال الحالات الإنسانية وذوى الهمم لبحث شكواهم وسرعة حلها.