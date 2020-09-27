شكرا لقرائتكم خبر عن 192 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات القراءات بـ«أزهر المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي اليوم، 192 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للقراءات بالمنطقة الأزهرية في المنيا، في مواد الحديث والدراسات الاجتماعية «تجويد»، وقران كريم وعلوم «عاليا»، وتخصص قران كريم وتاريخ المصحف، داخل لجنة واحد بمجمع الفتيات بمدينة المنيا .

قال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة الأزهرية بالمنيا، تم إجراء الامتحانات وفقا للإجراءات الوقائية، ووسط إجراءات أمنية، ومراقبة امتحانات مشددة دون مشكلات أو رصد مخالفات .