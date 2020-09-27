شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل الشرعي بـ«أزهر الإسكندرية» يتفقد امتحانات الدور الثاني للقراءات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ خميس محمد مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني لشهادات القراءات بمعاهد مجمع سموحة.

حيث اطمأن الوكيل الشرعي على مستوى الامتحان، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة الجميع.

وتفقد «محمد» لجان الامتحان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وعدم وجود شكوى للطلاب منه، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتطهير وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب، والتزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية؛ حتى تخرج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وفى سياق متصل سلمت إدارة المعلومات، برئاسة سمير حسين قواعد البيانات الخاصة بأسماء الطلاب المقبولين برياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي لمراكز المعلومات بالإدارات التعليمية الأزهرية، ومن ثم تم توزيعها على المعاهد لاستكمال باقي إجراءات القبول، وعلى أولياء الأمور التوجه للمعاهد التي تم التقديم لأبنائهم بها الكترونيًا لمعرفة نتيجة التنسيق، واستكمال إجراءات التقديم للطلاب المقبولين.