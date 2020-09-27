شكرا لقرائتكم خبر عن «رايحة فين يا منار؟ رايحة أعلم عالجرار».. «انتخابات النواب» تشهد دعاية مُبتكرة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ماراثون انتخابات مجلس النواب، منافسة شرسة بين المرشحين على الدعاية الانتخابية، وابتكار أشكال جديدة، للتغلب على اتساع الدوائر، سواء بالتنافس على الاستعانة بالمغنين الشعبيين، أو الاستعانة بنجوم من الفن عبر بث مباشر وفيديوهات على صفحاتهم وعلى صفحات المرشحين.

وفي دائرة بني سويف فوجئ الناخبون بفيديو بثه أنصار النائب عبدالرحمن برعي، مرشح الدائرة عن حزب حماة الوطن عقب حصوله على رمز الجرار الزراعي، تظهر فيه صورة عدد من السيدات والرجال، يقولون: «انت رايحة فين يا منار؟.. ترد سيدة أنا رايحة للجرار».

فيما بث فنانون مصريون عبر صفحة المرشح المستقل اللواء محمد أبوزيد من قرية الحلابية التابعة لمركز بني سويف كلمات تأييد لمرشحهم، بدأها الفنان أحمد ماهر بقوله «إلى القائد محمد أبوزيد ربنا يوفقك لخدمة أهل الحلابية الطيبين»، وتبعه الفنان إحسان التركي والفنان الكوميدي منير مكرم.

فيما استعان مرشح دائرة الفشن، الدكتور سامح غنيم، ورمزه الحصان بمطرب شعبي يدعى على خيري، قام المرشح بتأليف وتلحين أغنية لنفسه وأداها المطرب الشعبي بعنوان «لا أنا بن بيه ولا بن هانم»، وتقول كلمات الأغنية: «شد حيلك يا بلد الحصان بن البلد، الدكتور سامح حبيبنا وأنتو ليه انتو السند، فرس الرهان بن البلد يعني الحصان وأنا من هنا مولود هنا وكل حته في جسمي بعشق تراب بلدي، شبعنا غنا من كام سنة وأنا مش نازل باسمي نازل باسم بلدي وربنا وحده اللي عالم بي لا بن بيه ولا بن هانم، انا ابنكم منكم وليكم، والحصان ده رقمه «6»، وهتلاقوني وسطكم من غير واسطى. الدكتور سامح غانم رمز الحصان، رقمه «6»، وأنا من هنا مولود هنا وبعشق تراب بلدي».

وكانت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة بني سويف الابتدائية، أغلقت أبوابها في اليوم الاخير، لتلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لبني سويف.

وتقدم ١٨ مرشحًا بأوراقهم إلى اللجنة أمس السبت، ليرتفع أعداد المرشحين المحتملين والذين تقدموا بأوراقهم إلى ١٠٣ مرشحًا، بواقع ٢٧ مرشحًا بالدائرة الاولى بندر ومركز بني سويف، والتي خٌصص لها مقعدين، و٣٧ مرشحًا بالدائرة الثانية ناصر والواسطى، والتي خٌصص لها مقعدين، و٨ مرشحين بالدائرة الثالثة اهناسيا، والتي خُصص لها مقعد واحد، و٣١ مرشحًا بالدائرة الرابعة في ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.

وبدأ عدد من المرشحين المحتملين بدوائر المحافظة الأربع في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرًا، وبخاصة في الدائرتين الأولى والثانية التي تشهد تنافسًا كبيرًا وبخاصة مع كثرة عدد المرشحين.

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وغابت حتى الآن اشكال التحالفات أو التربيطات بين المرشحين انتظارًا لانتهاء تقديم الأوراق وغلق باب الترشح، فيما بدأ مرشحي حزب مستقبل وطن في النزول للشارع وعقد لقاءات بالمواطنين.

وخصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدًا بمجلس النواب، منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها «مركز وبندر بني سويف» ومخصص لها «مقعدين» والدائرة الثانية مقرها «مركزي ناصر والواسطى» ومخصص لها «مقعدين» والدائرة الثالثة مقرها «مركز ومدينة إهناسيا» ومخصص لها «مقعد واحد» والدائرة الرابعة مقرها مراكز «ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد.