شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط تهريب أدوات ومستلزمات طببية بجمارك مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزي العميرى، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 730 القادمة من موسكو إشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة المعينين على لجنة الأخضر في راكب روسي من أصل مصري .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مصطفى مرسى مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف عبدالحليم عبدالرحمن مأمور الضبط تحت إشراف جمال السيد مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1161 كيس وعلبة بها أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 85 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك

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يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي