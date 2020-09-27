شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تحتفل بيوم السياحة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بيوم السياحة العالمي، من خلال تنظيم عدة مسابقات ثقافية عن المعالم السياحية والأثرية بالواحات، وتوزيع جوائز للمشاركين في الإحتفالية التي اقيمت بمقر المجمع السياحى بالمحافظة، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات عن السياحة للمواطنين .

وقال محسن عبدالمنعم مدير الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالوادى الجديد، ان الهيئة تحرص سنويا ً على الإحتفال بيوم السياحة العالمى، والذى يشمل العديد من الفعاليات والمسابقات والفقرات الفنية للمشاركين من مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وتوزيع جوائز على المشاركين واختيار عدد من الفائزين بالمسابقات في رحلة ترفيهية داخلية .

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واضاف ان الهيئة تحرص ان يكون الاحتفال غير تقليدي ويصب في تعميق روح الولاء والانتماء لدى الجيل الصاعد، ومدى اهمية قطاع السياحة، حيث تم المرور على المطارات والفنادق بالمحافظة وتوزيع نشرات ومطبوعات سياحية وكتيبات عن معالم المحافظة السياحية على رواد ونزلاء الفنادق للترويج لمعالم المحافظة .مشيرا ً إلى بث وإذاعة أغنيات متنوعة وطنية وفلكلورية شعبية وخفيفة من خلال مكبرات صوت بمقر المجمع السياحي بمدينة الخارجة، لإعلام المارة من المواطنين بالاحتفال بيوم السياحي العالمي.