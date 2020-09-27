شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال يكشف حقيقة طلب وزير التعليم حذف أسئلة من حواره معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه على شاشته تحدث عن مخالفات البناء، وتوجه بانتقادات للحكومة في الإجراءات والتنفيذ، مضيفًا: «منهم اللي زعل لما قلنا إنه رفض يطلع يوضح.. ومنهم اللي أنكر أننا اتصلنا بيه».

وأضاف خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، مساء اليوم السبت، أن الحالات المخالفة أضعاف ما تتحدث عنه الحكومة؛ لذلك تم مد فترة التصالح على مخالفات البناء، متابعا: «عرضت طوابير حي المرج كمثال».

وأشار إلى حرصه على تقديم أسئلة المواطنين لوزير التربية والتعليم في اللقاء الذي أذيع يوم الإثنين الماضي، مؤكدا أن الوزير لم يطلب حذف أي سؤال وأجاب على الملفات كافة، متابعا: «بنتكلم للمصلحة وزي ما وعدنا الناس ومش هنعمل زي غيرنا ونبقى الدبة اللي قتلت صاحبها لأننا خايفين ع البلد اللي عايشين فيها ومش مستنيين واحد وللا عشرة وللا مية قاعدين برة بترعشوا في جلودهم يكلمونا ولا عن اللي بيحصل ولا اللي مفروض يحصل».

وأكد أنه يعلم نبض الشارع، كما يقف على خطوات الحكومة، موضحًا: «في حاجة اسمها صناعة الأمل وصناعة الإحاباط، لكن فيه حاجة اسمها إظهار الحقيقة أو تزييف الحقيقة، والفوارق كبيرة»، محذرا المشاهدين من أي إعلام يسعى لخلف انتصار خارجي وتزييف الحقائق.