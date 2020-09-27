شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنعي عصير ومخلل دون ترخيص.. والتحفظ على 600 لفة عصير منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجهًا بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله، مدير عام التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملات رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مخلل «بدون ترخيص» وبداخله 10 أطنان من المخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مصنع عصير غير مرخص بمركز الواسطى، والتحفظ على 600 لفة عصير منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وإحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.