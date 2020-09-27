أخبار مصر | الخشت: لا زيادة في مصروفات الدراسة بجامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر الخشت: لا زيادة في مصروفات الدراسة بجامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين

زيادة التكلفة الفعلية تتحملها الدولة والجامعة تخفيفًا عن الطلاب

د. الخشت: خطة الجامعة التوسع فى خدمات صندوق التكافل للطلاب غير القادرين وذوي القدرات الخاصة وتشجيع المتفوقين للاستمرار في تميزهم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدم زيادة المصروفات الدراسية بكليات الجامعة ومعاهدها للعام الدراسي الجديد 20212020، على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.

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وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، موضحًا أن الجامعة تقدم أيضًا الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تخصيص مكتب لصندوق التكافل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي إلى جانب المكتب الموجود حاليًا بالمدينة الجامعية، بالإضافة إلى تخصيص موظف من رعاية الشباب بكل كلية يكون مسؤولًا عن ملف التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة أعفت نحو 5000 طالب وطالبة العام الماضي من سداد المصروفات الدراسية من منطلق مسؤولية الجامعة تجاه أبنائها الطلاب غير القادرين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة ستتوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن هناك توجها من الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالاهتمام بدعم الطلاب سواء غير القادرين أو الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو الطلاب المتفوقين وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم؛ حيث أعلن الشهر الماضي عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل فى الثانوية العامة وتشمل المنح الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، وتشمل المنح المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، كما قدم منحة خاصة للطالبة الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، للالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام.