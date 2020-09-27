شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد رفض مدير الشئون القانونية بالوزارة رشوة 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها، إسناد إدارة مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة للغات، ومدرسة الغردقة الدولية بالبحر الأحمر إلى شركة "إميرالد للتطوير التعليمى وإدارة المدارس"، بدلاً من شركة "إيدكس".
جاء ذلك القرار بعد رصد العديد من المخالفات المالية للشركة التابعة لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وكذلك عرض مدير شركة الإدارة السابقة رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه على هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم مقابل حفظ ملفات فساد مالى تخص الشركة.
وكان مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، قد تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية فور تلقيه عرضًا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وإنهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية، وتم ضبط المتهم "رئيس شركة الإدارة السابقة" متلبس أثناء تقديم الرشوة.
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