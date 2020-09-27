شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن تجهيز الإسماعيلية لتطبيق "التأمين الصحى" بـ 10 مليار و125 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن قيمة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية والتى بلغت 7.7 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، فى مرحلة التشغيل التجريبى 525 مليون جنيه بإجمالى تكلفة بلغت 10مليار و125مليون جنيه.

وأشار الدكتور أحمد السبكى "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل"إلى أنه يتم متابعة جاهزية كافة الوحدات باستمرار ، وكذلك متابعة أعمال التطوير سواء الإنشائية أو التجهيزية والوقوف على أعمال الإحلال والتجديد داخلها، والبالغ عددهم 16 وحدة ومركز إضافة إلى ٤مستشفيات، من المقرر دخولهم مرحلة التشغيل التجريبى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع: هناك 54 وحدة، ومركز طبى جارى تطويرهم وتجديدهم، للدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب 12 مستشفى من المقرر انضمامهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك لتشمل التغطية كافة أرجاء وضواحى محافظة الإسماعيلية .

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وكشف السبكى عن تسجيل 920 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، فيما تم فتح 230ألف ملف عائلى بالمحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن، مشيرًا أن نسبة تسجيل المواطنين داخل منظومة التأمين الصحى الشامل بلغت 66٪ من إجمالى سكان المحافظة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة تقريبًا.

ولفت السبكى، إلى أن العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل يجرى على قدم وساق وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة المقررة، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على جودة معدلات التطوير ورفع الكفاءة بكافة المنشآت الطبية المقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وطبقًا لأعلى معدلات الجودة العالمية ، وبما يحقق النتائج المرجوة من المنظومة ، والذى يأتى انعكاسًا لدعم القيادة السياسية فى تحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة والوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لجميع المصريين باعتبار التأمين الصحى الشامل الجديد هو مستقبل صحة مصر.

يشار إلى أن محافظة الإسماعيلية هى إحدى المحافظات الست من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تضم محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتى بدأ التشغيل التجريبى للمنظومة فيها منذ يوليو 2019.