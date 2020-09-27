شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن عدم زيادة مصروفات الدراسة للعام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدم زيادة المصروفات الدراسية بكليات الجامعة ومعاهدها للعام الدراسى الجديد 2021/2020، على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن الجامعة مستمرة فى تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى، موضحًا أن الجامعة تقدم أيضًا الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب فى الحالات المرضية المختلفة.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تخصيص مكتب لصندوق التكافل الاجتماعى داخل الحرم الجامعى إلى جانب المكتب الموجود حاليًا بالمدينة الجامعية، بالإضافة إلى تخصيص موظف من رعاية الشباب بكل كلية يكون مسؤولًا عن ملف التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة أعفت نحو 5000 طالب وطالبة العام الماضى من سداد المصروفات الدراسية من منطلق مسؤولية الجامعة تجاه أبنائها الطلاب غير القادرين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة ستتوسع فى الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوى القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتى تتمثل فى شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن هناك توجها من الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالاهتمام بدعم الطلاب سواء غير القادرين أو الطلاب ذوى القدرات الخاصة أو الطلاب المتفوقين وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم؛ حيث أعلن الشهر الماضى عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل فى الثانوية العامة وتشمل المنح الالتحاق بأى نظام تعليمى بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، وتشمل المنح المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، كما قدم منحة خاصة للطالبة الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، للالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام.