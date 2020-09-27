أخبار مصر | "تنمية قدرات هيئة تدريس وقيادات جامعة حلوان يعلن خطته لشهر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر "تنمية قدرات هيئة تدريس وقيادات جامعة حلوان يعلن خطته لشهر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر اكتوبر والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، بهدف تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتأتي خطة الدورات التدريبية خلال شهر أكتوبر أون لاين على النحو كالآتي:

1- دورة سُبل التيسيرات المختلفة للمعاقين يومي الأحد والاثنين ١١ - ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠.

2- تصميم المقررات الإلكترونية، يومي الثلاثاء والأربعاء ١٣ - ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠.

3- تصميم المقررات الإلكترونية، يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٠ - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠.

4- استخدام التكنولوجيا في التدريس، يومي الأحد والاثنين ٢٥ - ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠.

5- تصميم المقررات الدراسية في ضوء جدارات سوق العمل ومعايير الجودة ٢٧- ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠.

6-دورة SPSS، يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٧- ٢٨ أكتوبر٢٠٢٠.

أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي:

1- دورة مهارات العرض الفعال، يومي الأحد والاثنين ١١ - ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠.

2- مكافحة الفساد والتعريف به، يومي الثلاثاء والأربعاء ١٣ - ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠.

3- حل المشكلات بطرق إبداعية، يومي الأحد والاثنين ١٨ - ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

4- المشروعات الممولة دوليًا، يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٠-٢١ أكتوبر ٢٠٢٠.

5- دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيًا يومي الأحد والاثنين ٢٥- ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠.

6- تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمي يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٧- ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠.