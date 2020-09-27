أخبار مصر | وزير الرياضة ومحافظ أسيوط في لقاء حواري مع شباب الصعيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ أسيوط في لقاء حواري مع شباب الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدكتور أشرف صبحي: 286 برنامج شبابي بمشاركة ما يقرب من 24 مليون شاب وفتاةوزير الشباب: علي مجالس إدارات مراكز الشباب تقريب وجهات النظر مع الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من شباب المحافظة في لقاء مفتوح، في حضور قيادات وزارة الشباب والرياضة وقيادات المحافظة التنفيذية ولفيف من السادة النواب والشخصيات العامة بالمحافظة، بديوان عام المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من فريق شباب يدير شباب التابع للوزارة.

في بداية اللقاء، عرض مسئولو مديرية الشباب والرياضة بأسيوط عرض تقديمي عن خريطة المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع والتي بلغ عائدها 40 مليون و680 الف جنيه.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والمديرية والعمل سويًا في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية داخل محافظة أسيوط.

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واشارىد إلي أن الوزارة تنفيذ 286 برنامج شبابي بمختلف المحافظات بمشاركة تقترب من 24 مليون شاب وفتاة، وذلك إيمانا بدور وقرة الشباب المصري علي التصدي للشائعات المغلوطة.

في هذا السياق، شدد الوزير الشباب بضروؤة عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة والتكاتف والتوحد خلف القيادة السياسية والمضي قدمًا نحو الاستمرار في العمل والبناء، مطالبا مجالس إدارات مراكز الشباب بتقريب وجهات النظر مع الشباب ودعم كافة المبادرات الشبابية وتبنيها في ظل إهتمام القيادة السياسية بالشباب وتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية لتمكينهم بالانخراط في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه دائم اللقاء بالشباب لتبادل الرؤى والأفكار معهم وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التي تعاني منها المحافظة وإتاحة الفرصة لهم لتقديم الحلول والمساعدة في اتخاذ القرار.

وعلي هامش اللقاء، كرم وزير الشباب ومحافظ أسيوط فرق كرة اليد بنادي أسيوط الرياضي ونادي بترول اسيوط عقب وصولهما لدوري المحترفين.