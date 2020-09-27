شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن تحركات الاتحاد الدولى للنقل الجوى لتخفيف قيود الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA "اياتا"، على تسهيل اجراءات السفر لدفع الحركة وتنشيط القطاع، حيث دعا إلى إجراء اختبارات كورونا سريعة لكل مسافر دولي قبل المغادرة مباشرة وإلغاء لوائح الحجر الصحي في بلد المقصد.

وقال رئيس الاتحاد Alexandre de Juniac أن أحد الأسباب الرئيسية في الوقت الراهن للإحجام عن السفر هو خشية الناس من متطلبات الحجر الصحي في بلد المقصد.

وإليك تفاصيل مقترح الاياتا لتسهيل اجراءات السفر:

1 - الهدف تسهيل الإجراءات وإحياء سلوك السفر لدى الناس.

2 - إجراءات مثل الحجر الصحي في الوجهات تعتبر خنق لأي انتعاش مأمول في الحركة الجوية.

Advertisements

3 - الاعتماد على الاختبارات السريعة لكورونا قبل المغادرة مباشرة وهى كافية.

4 - يجري الاتحاد محادثات مع الحكومات في الدول بشكل مباشر ومع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لدعم تنفيذ ذلك.

5 - تتوقع أياتا أن تكون اختبارات الفيروس قيد التنفيذ من أكتوبر وبسعر أقل من 10 يورو لكل اختبار.

6 - ستكون النتائج في غضون 15 دقيقة وتقدم نتائج دقيقة بنسبة دقة تتعدى الـ 99%.

7 - يجب أن تتحمل دولة السفر التكاليف.

8 - أن تكون الاختبارات إجبارية للركاب، وألا يسمح بالسفر لأي شخص يرفض الخضوع للاختبار.