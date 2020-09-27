شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف " توزع اليوم 15 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت، 15 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات :"الإسكندرية – جنوب سيناء – الدقهلية – كفر الشيخ"، بواقع 4 طن لكل من محافظة "الإسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ"، و3 طن لمحافظة جنوب سيناء، وذلك للأسبوع الثامن على التوالى .

وقالت وزارة الأوقاف، إنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن 808 آلاف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وجود سيارات "مبردات" مجهزة لنقل اللحوم مجمدة وبجودة عالية إلى يد المستحقين فى كل المحافظات، قائلاً:" السيارات تحمل من 4 طن وحتى 20 طن، حيث يتم توجيه سيارات الكبرى التى تحمل 20 طن إلى محافظات الوجه القبلى وهى مجهزة للتأكيد على أن اللحوم تصل إلى مستحقيها بنفس مستوى التبريد".

وأكد وزير الأوقاف على أن اللحوم هذا العام أفضل مما كانت عليه فى الأعوام السابقة، قائلاً: "خبرة العاملين فى المشروع سواء من العاملين فى وزارة الأوقاف أو العاملين بشركة وزارة التموين وأمانتهم وحرفيتهم العالية سبب فى ذلك".

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.