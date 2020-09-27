شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع طقسا حارا مع شبورة مائية اليوم.. والقاهرة تسجل 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى نهارا، مع شبورة مائية صباحا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا ليلا، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما يتوقع الخبراء نشاطا للرياح على جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود أمس السبت، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة. كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.