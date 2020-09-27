الأرصاد تتوقع طقسا حارا مع شبورة مائية اليوم.. والقاهرة تسجل 34 درجة

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يسود أمس السبت، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة. كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
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