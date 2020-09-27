"الاياتا": عقد الاجتماع السنوي الـ 76 افتراضيا بدلا من هولندا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) ،أن الاجتماع العام السنوي الـ 76 للاتحاد (AGM) سيعقد في 24 نوفمبر المقبل كحدث افتراضي علي شبكة الانترنت، وتستضيفه الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM من أمستردام، وسيتمكن جميع شركات الطيران الأعضاء وشركاء الصناعة أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام من المشاركة افتراضيًا بدلا من السفر الي هولندا، وإلغاء القمة العالمية للنقل الجوي (WATS) المصاحبة للجمعية العامة العادية للعام الجاري.

وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي: قمنا بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام من يونيو الماضي إلى نوفمبر المقبل، وذلك علي أمل أن القيود الحكومية على السفر قد يتم تخفيفها بشكل كافٍ للسماح بعقد اجتماع فعلي للجميع، لكن يبدو هذا الآن غير محتمل ويتم تفعيل خطط بديلة لحدث افتراضي.

واشار الكساندر إلي أن الاجتماع سيكون الأهم، بسبب مرور صناعة النقل الجوي بأعمق أزمة في تاريخها، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى للصناعة أن يكون هذا الاجتماع بمثابة دعوة حاشدة للصمود، حيث نجد حلولًا لفتح الحدود بأمان وإعادة تشغيل حركة الطيران بكامل طاقتها.