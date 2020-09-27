شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلق على زيادة المصروفات الدراسية في بعض المدارس الخاصة والدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال استضافته ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على زيادة المصروفات الدراسية في بعض المدارس الخاصة والدولية ومن يتحكم في هذا الأمر.

وقال الوزير: «لدينا ملف يسمى المدارس الخاصة- وهناك مدارس تديرها الوزارة مثل التجريبية والرسمية لغات- وهي 8 آلاف مدرسة، ونحن نحاول إعادة بناء إدارة هذه المدارس بالكامل بالتعاون ما بين الوزارة وجهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار، للسيطرة على هذه المدارس عن طريق إعادة النظر في كيفية ترخيصها واستمرار عملها والتزامها بالمصروفات، ثم عدم تغيير المصروفات بأثر رجعي على الأهالي بدون سابق إنذار والنسب التي يلتزمون بها».

وأشار شوقي إلى أن المدارس الخاصة مسموح لها بزيادة مصروفاتها فيما تسمح به الوزارة، مشددا على أن هناك أناسا تعدت ذلك، وسنقوم بعمل أرقام للمواطنين للشكوى من ذلك والوقوف بجوارهم.

وأوضح أنه سيتم عمل ميكنة في عملية نقل التلاميذ من مدرسة إلى أخرى، وكذا موضوع دفع المصاريف في المدارس الخاصة والدولية حتى يكون دفع المصاريف واضحا أمام الدولة وولي الأمر، متعهدا بأنه قبل نهاية هذا العام ستحل المشكلة وكذا النقل والقبول.

وحول الـ120 ألف معلم الذين لم يتم تعيينهم، قال الوزير: «لدينا قاعدة بيانات بهم، وكلما ظهر لدينا عجز، فسيكون لهم الأولوية، أما التعيين فهو مغلق في الدولة».

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور والطلبة قائلا: «نحن مع بعضنا البعض منذ أكثر من 3 سنوات، والرئيس يقود مصر منذ 2014، وكل ما قيل تم تنفيذه، أعطونا فرصة للعمل».

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