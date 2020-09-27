شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للسياحة.. 2.5 مليون فرصة عمل مرتبطة بالقطاع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات التى تخلق فرص عمل وتساهم فى توظيف عمالة جديدة، ورغم الازمة التى يعانى منها قطاع السياحة العالمى هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد الا ان هناك جهود دولية للحفاظ على تماسك منظومة السياحة والحفاظ على العاملين بالوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالقطاع.

وتؤكد الأرقام الرسمية لمنظمة السياحة العالمية أن المساهمة المباشرة للقطاع فى إفريقيا، أدت إلى توفير فرص العمل لـ9.3 مليون فرصة عمل فى عام 2017، فى حين بلغت 9.6 مليون فرصة عمل بنهاية 2018، وفى مصر ساهم قطاع السياحة فى توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5٪ من إجمالى عدد الوظائف فى مصر.

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وأكدت المنظمة أن قطاع السياحة حول العالم دعم 319 مليون وظيفة، بنسبة 10% من إجمالى العمالة فى العالم، أى واحدة من كل عشرة وظائف فى جميع أنحاء العالم تعمل بالسياحة، وذلك بعد أن شهدت حركة السياحة العالمية نموا كبيرا خلال العام 2018.

وتعتبر السياحة مساهم فى أهداف التنمية المستدامة، وقد تم الاعتراف بمساهمة القطاع فى خلق فرص العمل على وجه التحديد فى الهدف الثامن حيث ينص على ما يلى: "أنه بحلول عام 2030، وضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة المستدامة التى تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية".