شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر يختتم فاعلياته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، والذى تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، فاعلياته مساء اليوم الأحد، حيث يجرى طرح العديد من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لاستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات مجانا للزوار المترددين على المعرض، بجانب تنظيم حركة دخول الزوار منعا لأى تكدس وزيادة عدد الممرات داخل للمعرض، كما تقوم كبرى الشركات والمنتجين بطرح كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% وتصل إلى 40 و50% لبعض المنتجات.

كما قامت الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمد معرض "أهلا مدارس" على مدار الأيام الماضية بالمنتجات الغذائية مثل عسل النحل والمربات والعصائر ومنتجات الحلاوة والمخبوزات والمربات والسكر "البنى" والأبيض؛ لتلبية احتيجات المواطنين من السلع الأساسية لأبنائهم من الطلاب وذلك بأسعار مخفضة تصل إلى 20%.

وشكل قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل مختلفة لتكثيف الرقابة على الأسواق، حيث يقوم مفتشو الوزارة بالمرور على المكتبات المدرسية الكبرى ومتابعة فواتير المنتجات لمعرفة مصدر المنشأ، وأنها من مصادر معلومة ومن يثبت تداوله منتجات غير جيدة سيجرى تحرير محاضر ضده واتخاذ الإجراءات القانونية.