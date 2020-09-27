شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تسجيل الرغبات لأكثر من 77 ألف طالب بالثانوية الأزهرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الأول، والبالغ عددهم 77122، لتسجيل رغباتهم بعد أن تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية غدا الإثنين 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، على بوابة الحكومة المصرية، كما تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية والبالغ عددهم 32969 من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.

كان كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، في اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الموافقة على فتح معهد "فوق متوسط" تحت مسمى "معاونى القضاء" للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية الأزهرية، هذا العام، بكليات الشريعة والقانون للبنين، وقسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات، للمرة الأولى.

ويؤهل المعهد الخريجين للعمل بالمحاكم والشهر العقاري ومكاتب المحاماة، حتى يكونوا على مستوى عال أثناء التحاقهم بالعمل، وستكون مدة الدراسة بالمعهد عامين، أربع فصول دراسية، منها فصل خاص بالناحية العملية، يتم تدريب فيه الخريجين على إعداد صحف الدعاوى والإعلانات وتسليمها "وبقية الأمور الخاصة بالعمل بالمحاكم والشهر العقاري ومكاتب المحاماة".

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وجرى وضع المناهج الخاصة بالمعهد، والتى سيتم تدريسها للطلاب والطالبات"؛ منها مقرر للإملاء، وكيفية إعداد صحفية الدعوى والإعلان القضائي وتسيلم الإعلان القضائي وكم من المعلومات القانونية المبسطة التي يحتاجها الخريج، وجزء خاص بالدعوى الإلكترونية، لأنه سيصبح هناك إعلان إلكتروني وصحيفة دعوى إلكترونية وعقد جلسات إلكترونية، والحاسب الآلي"، ومن ثم لابد أن يكون الخريج مُجيدًا للحاسب الآلي، وإجراءات الشهر العقاري وما إلى ذلك من المعلومات المفيدة في الناحية العملية.

وسيكون المعهد تابعا لكليات الشريعة والقانون الخمس التابعة لجامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، وأقسام الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.

كما وافق المجلس الأعلى للأزهر على فتح معهد نظم المعلومات الإدارية بكليات التجارة للبنين والبنات، وسيتم إتاحتهم فى رغبات القبول التي من المقرر أن تبدأ خلال أيام.