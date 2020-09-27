شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف يعلن تفاصيل فصل الكهرباء عن بعض المناطق ببياض العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إن قطاع الكهرباء بالمحافظة سيفصل التيار الكهربائي عن مغذي بياض العرب مركز بني سويف شرق النيل، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهر اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمرفق.
ووطالب القطاع المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة ،باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.
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