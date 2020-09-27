شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بدمج خدمات مبادرة صحة المرأة مع الكشف عن الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر
ولفت المصدر، فى تصريحات له، إلى أن الوزيرة تابعت سير العمل بمشروع ميكنة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية، حيث إنه جاري الربط الإلكتروني لجميع البيانات الخاصة بالمرضى والتاريخ المرضي لكل مواطن من خلال نظام مركزي، بما يضمن سهولة الرجوع لتلك البيانات في إطار الحرص على التسهيل على المواطنين.
وتابع، أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.
ولفت إلى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث يتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.
وذكر أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.
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