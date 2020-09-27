شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق الموتمر التاسع عشر لهندسة اللغة بهندسة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجمعية المصرية لهندسة اللغة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس مؤتمرها السنوى التاسع عشر تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ضياء عبد المجيد خليل عميد كلية الهندسة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحرى، والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم بمكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد أديب غنيمى ، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف الى تشجيع البحوث فى مجال هندسة اللغة ونشر الوعى بأهميتها فى تيسير التفاعل بين الإنسان والآلة باللغة الطبيعية المنطوقة والمقروءة فى عصر التكنولوجيا المتقدمة .

كما أوضحت الدكتورة سلوى الرملى ، رئيس الجمعية المصرية لهندسة اللغة ، أن فعاليات المؤتمر والجلسات العلمية تعقد على مدار يومى الأحد و الاثنين بمكتبة الاسكندرية، كما يشهد يوم الثلاثاء 28 سبتمبر عقد ورشة عمل فى "التعلم العميق من أجل معالجة اللغة الطبيعية“ فى رحاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير بمحافظة الإسكندرية ، مضيفة أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد من الباحثين و المهتمين بعلوم هندسة اللغة من الجامعات ومراكز البحوث.

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وأكدت الرملى ، أن المؤتمر يتناول من خلال ابحاثه الأتجاهات الحديثة فى هندسة اللغة و بخاصة اللغة العربية فتوجد موضوعات خاصة بالترجمة و معالجة اللغة الطبيعية من أجل تحليلها و فهمها والتنقيب فى النصوص وتلخيصها، كذلك تركز بعض البحوث على الشبكات الدلالية والأنطولوجيا، وتقييم تقنيات معالجة اللغة الآلية، بالإضافة الى البحوث التى تختص بمعالجة اللغة المنطوقة من أجل التعرف الآلى على المتحدث والكلام المنطوق وكذلك التشكيل الآلى للنصوص وتلخيصها و التنقيب فيها لتحليلها. أيضا تتناول بعض البحوث المعاجم العربية الحاسوبية واللغويات الحاسوبية والمدونات الإلكترونية واستكشافها والإستفادة منها في تعليم اللغات البحوث المقدمة مكتوبة باللغة العربية والأنجليزية والفرنسية.