شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والتنمية الريفية" .. 8 معلومات عن يوم السياحة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت دول العالم منذ صباح اليوم احتفالات مختلفة بيوم السياحة العالمى والذى يأتى كل عام فى 27 سبتمبر، والذى يحل هذا العام فى ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، والذى الحق بالقطاع خسائر تعتبر الاعلى فى تاريخه ، ويعتبر يوم السياحة العالمى هو اليوم الذى يهدف الاحتفال به سنويا لزيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

ولكن لماذا اختارت المنظمة هذا التاريخ للاحتفال بيوم السياحة العالمى؟

1 - اتخذت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية قرار اعتماد يوم عالمى للسياحة خلال دورتها الثالثة التى انعقدت فى إسبانيا، عام 1979.

2 - بدأت الاحتفالات الرسمية للمرة الأولى بهذا اليوم فى 27 سبتمبر 1980.

3 - وقع الاختيار على هذا التاريخ ليتزامن مع حدث بارز في تاريخ السياحة، وهو الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي للمنظمة، في 27 سبتمبر 1970.

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4 - ويتواكب هذا التاريخ مع نهاية موسم الذروة السياحية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفي بداية الموسم السياحى في النصف الجنوبي، لتكون السياحة في بال ملايين الناس في العالم أجمع.

5 - تقوم منظمة السياحة العالمية كل عام باختيار شعار مختلف للاحتفالات حول العالم.

6 - ويوجه الأمين العام للمنظمة في كل سنة رسالة للاحتفال بالمناسبة، ويقوم بترؤس الاحتفالات الرسمية كل عام فى مدينة مختلفة.

7 - حددت منظمة السياحة العالمية عام 2020 باعتباره عام "السياحة والتنمية الريفية".

8 - هذا العام هو فرصة لتعزيز إمكانات السياحة لخلق فرص العمل وتعزيز الإدماج وإبراز الدور الفريد الذي يمكن أن تلعبه السياحة في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتعزيزه والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية.