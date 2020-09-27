شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. ارتفاع بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة على سائر أنحاء البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 23»، الإسكندرية «32 – 24»، قنا «38- 24»، الأقصر «38– 25»، أسوان «39 – 25» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 70 – 25 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .

أما غداً الأثنين فيسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على القاهرة، وعلى جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وعلى بعض مناطق شمال الصعيد مثيرة للأتربة .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «40 – 28» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «80 – 25»، الوجه البحرى «85 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «90 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

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أما بعد غدً الثلاثاء فيسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على بعض مناطق شمال الصعيد مثيرة للأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على جنوب سيناء .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 25»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 28»، شمال الصعيد «40 – 24»، جنوب الصعيد «43 – 28» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «85 – 25»، الوجه البحرى «87 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «90 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «20 – 14» .