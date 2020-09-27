شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب بين مرشحي دمياط بسبب الطعون الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسود حالة من الترقب الشديد بين المرشحين الـ90 المحتملين لخوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط، مع دخول المراثون الانتخابي مرحلة الطعون الانتخابية، والتي يؤكد المراقبون أنها ستطيح بمرشحين بارزين في الدائرتين، وهو ما قد يغير الخريطة الانتخابية، ويغير حسابات المرشحين وبالتالي نتيجة هذه الانتخابات.
وأكدت مصادر تزايد احتمالية الإطاحة بمرشح في الدائرة الأولي و2 من مرشحي الدائرة الثانية لأسباب منها صدور أحكام جنائية ضدهم، تحول دون استمرارهم في الماراثون الانتخابي، وهدد بعض المرشحين بشن طعون انتخابية ضد مرشحين بارزين للإطاحة بهم من الماراثون الانتخابي لصالح مرشحين آخرين بارزين.
يذكر أن دمياط تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، للمنافسة على 10 مقاعد انتخابية بينهم 6 مقاعد للقائمة و4 مقاعد فردية على الدائرة الأولي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ، والدائرة الثانية تضم فارسكور والزرقا وكفر سعد.
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