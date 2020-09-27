شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية، اليوم الأحد، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر.

ودرجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فإن نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لليوم الأحد.

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 34 23 35 24 الاسكندرية 32 24 33 25 وادي النطرون 34 23 35 25 طنطا 33 23 34 25 شبين الكوم 33 23 35 25 دمنهور 32 24 34 25 بلطيم 29 24 31 26 مطروح 30 23 32 25 السلوم 31 24 33 25 سيوة 37 23 38 24 بورسعيد 30 24 32 25 دمياط 30 25 32 26 الزقازيق 34 23 36 25 المنصورة 33 24 35 25 الإسماعيلية 35 22 36 23 السويس 34 24 36 25 العريش 31 23 34 24 رفح 31 23 34 24 رأس سدر 37 23 38 24 نخل 34 17 35 18 نويبع 35 Advertisements 27 37 28 طابا 33 26 35 27 كاترين 29 16 30 17 الطور 33 25 35 26 شرم الشيخ 37 27 39 28 الغردقة 35 26 37 27 مرسى علم 33 28 35 29 الفيوم 35 24 36 25 بني سويف 36 24 37 25 المنيا 37 23 38 24 أسيوط 37 23 38 24 سوهاج 37 24 38 25 قنا 38 24 39 24 الأقصر 38 25 39 25 أسوان 39 25 40 25 ادفو 39 25 40 25 أبوسمبل 40 27 41 27 الوادي الجديد 38 25 39 25 شلاتين 37 28 40 29 أبورماد 36 27 39 28 حلايب 33 29 36 30 رأس حدربة 35 28 37 29