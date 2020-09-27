شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية (قائمة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خدمة اجتماعية الفيوم 278.0 الفني التجارى بدمنهور 278.0 الفني التجارى ببنها 278.0 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278.0 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 278.0 تربية رياضية بنات بنها 278.0 العالي ترميم الآثار بأبي قير 278.0 العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 277.5 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 276.5 تربية رياضية بنين أسيوط 276.0 تربية رياضية بنين مطروح 274.0 تربية نوعية فنية القاهرة 274.0 تربية رياضية بنين سوهاج 274.0 تربية رياضية بنين المنيا 274.0 تربية رياضية بنين الزقازيق 274.0 الفني التجارى بالاسكندريه 273.5 خدمة اجتماعية أسيوط 271.5 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 271.0 تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 270.5 تربية رياضية بنين جنوب الوادي 269.5 تربية رياضية بنين حلوان 268.5 الفني التجارى بالزقازيق 268.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 268.0 خدمة اجتماعية أسوان 267.5 تربية رياضية بنات الإسكندرية 267.0 الفني التجارى ببنى سويف 267.0 تربية نوعية فنية جنوب الوادي 266.5 الفني التجارى بسوهاج 266.5 تربية رياضية بنين بني سويف 265.5 تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 265.0 تربية رياضية بنين مدينة السادات 265.0 تربية رياضية بنين الفيوم 264.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 264.5 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 264.5 تربية نوعية موسيقية أسيوط 264.0 تربية رياضية بنين أسوان 263.5 الفني التجارى بقويسنا 262.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 262.5 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 261.5 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 261.0 العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 260.5 الفني التجارى بالروضه 260.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 260.0 تربية رياضية بنين العريش 259.5 الفني التجارى بالمنصوره 259.0 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 259.0 الفني للفنادق الاسكندريه 259.0 تربية رياضية بنين الوادي الجديد 259.0 تربية شعبة تربية فنية السويس 258.5 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 257.5 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 257.0 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 257.0 تربية رياضية بنين دمياط 257.0 تربية رياضية بنين بور سعيد 256.5 تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 256.0 الفني التجارى باسيوط 256.0 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 254.5 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 254.0 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 253.5 العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 253.5 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 253.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 253.5 معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 253.5 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 253.0 الفني التجارى بشبرا 252.0 الفني التجارى بالمطريه 252.0 الفني التجارى بقنا 251.5 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 251.5 الفني التجارى باسوان 251.5 الفني للفنادق المطريه 251.0 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 251.0 الفني التجارى بالعريش 250.5 تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 250.5 الفني التجارى بطنطا 250.0 تربية موسيقية حلوان 249.0 تربية (طفولة) العريش 249.0 إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية 247.0 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 246.5 العالي للغات بمصر جديده 246.0 تربية رياضية بنات المنيا 245.5 القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 245.5 معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 245.0 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 245.0 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 243.5 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 243.5 تربية نوعية أسوان 243.5 معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 243.5 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 242.5 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 242.5 ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 242.0 الفني التجارى بالمحله الكبرى 242.0 تربية (طفولة) أسوان 242.0 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 241.5 الفني التجارى ببور سعيد 241.0 الفني التجارى بدمياط 240.5 العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 240.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 240.0 تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 240.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 239.5 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 239.5 معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 239.5 العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 239.0 الفني للفنادق بور سعيد 239.0 معهد المنيا العالى للغات 238.5 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 238.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 238.5 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 238.0 الفني للفنادق قنا 238.0 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 236.5 تربية نوعية دمياط 236.5 العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 236.5 تربية نوعية موسيقية عين شمس 236.0 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 236.0 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 235.5 ش.مطاعم فني سياحة قنا 235.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 235.5 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 235.5 الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 235.5 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 235.5 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 235.5 الفراعنة العالي إدارة أعمال 235.0 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 234.5 معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 234.5 العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 234.5 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 234.0 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 234.0 معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 234.0 المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 234.0 نظم معلومات ادارية قطاميه 233.5 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 233.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات 232.5 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 232.0 تربية نوعية فنية المنصورة 232.0 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 232.0 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 232.0 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 232.0 العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 231.5 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 231.5 عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 230.0 العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 230.0 تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 230.0 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 228.5 تربية نوعية فنية الفيوم 228.5 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 228.5 المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 228.5 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 228.0 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 228.0 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 227.5 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 227.5 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 227.5 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 227.0 تربية رياضية بنات مدينة السادات 227.0 ع.دولى اعلام مدينةالشروق 226.5 تربية رياضية بنات أسوان 226.5 تربية رياضية بنات أسيوط 226.5 تربية رياضية بنات بني سويف 226.0 تربية رياضية بنات الوادي الجديد 226.0 تربية رياضية بنات سوهاج 226.0 تربية رياضية بنات العريش 225.5 المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 225.5 تربية نوعية موسيقية بنها 225.5 تربية رياضية بنات بور سعيد 225.5 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 225.5 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 225.5 تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 225.0 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 225.0 تربية رياضية بنات جنوب الوادي 225.0 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 224.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 224.5 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 224.0 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 223.5 المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 223.5 تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 223.5 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 223.0 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 223.0 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 223.0 المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 222.5 العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 222.5 معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 220.5 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 220.5 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 220.0 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 220.0 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 219.0 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 219.0 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 219.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 219.0 معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 218.0 المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 218.0 الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 217.5 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 217.0 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 217.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 216.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 216.0 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 216.0 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 216.0 المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 214.5 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 214.5 المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا 214.0 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 212.5 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 211.0 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 210.5 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 210.0 تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 210.0 العالي خدمه إجتماعيه اسوان 207.0 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 206.0 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205.0 العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205.0 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 205.0 سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205.0 العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 205.0 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 205.0 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 205.0 المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 205.0 معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205.0 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 205.0 معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 205.0 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 205.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 205.0 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 205.0 العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 205.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205.0 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205.0 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 205.0 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 205.0 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205.0 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 205.0 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 205.0

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