شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة «أبناء مصر» تتحدى «الوطنية» في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قائمة «أبناء مصر» تحديها للقائمة الوطنية في محافظة دمياط، حيث تقدمت في اليوم الأخير بترشيحاتها عن شرق الدلتا.

وتصدر القائمة النائب البرلماني الأسبق حمدي عبدالمجيد شلبي و5 آخرين من الوجوه التي تتسم بالقبول الشعبي الملحوظ، وهو ما يرجح منافساتها بقوة للقائمة الوطنية التي واجهت ترشيحاتها في دمياط هجوما عنيفا وانتقادات حادة من بعض المواطنين وعلي صفحات التواصل الاجتماعي بسبب احتوائها علي بعض النواب الحاليين الذين يفتقدون للرضا الشعبي.

كانت ترشيحات القائمة الوطنية عن محافظة دمياط قد ضمت محمد الحصي النائب الحالي وأمين حزب مستقبل وطن، والدكتور أسامة العبد، واللواء علي العساس، وايفيلين متي بطرس، ورحاب موسى، والدكتورة هناء فاروق.