شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكرم 4 طلاب حصلوا على ميداليات في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بسنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 4 طلاب حصلوا على ميداليات في الالمبياد الدولي للمعلومات والذي اقيم بسنغافورة، بمشاركة 347 متسابقا يمثلون 87 دولة حول العالم.

شارك في الاحتفالية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وحصل الطلاب المصريون على ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها جميع أعضاء الفريق المصرى بالكامل على ميداليات في هذه الأولمبياد الدولية.

الطلاب الأربعة هم محمد إيهاب مرسي 18 عاما الحاصل على الميدالية الفضية، وأسامة أيمن الخضيري 17 عاما من محافظة الغربية، ومحمد أحمد بكرى 16 عاما، وحازم طارق عيسى 18 عاما من محافظة الإسكندرية، وجميعهم حاصلين على الميدالية البرونزية.