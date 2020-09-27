شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 1000 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشروع «بطاقتك حقوقك» للفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ. وتمكن فرع المجلس من استخراج 1000 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات المستحقات، تحت رعاية محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة. وتمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بالتعاون مع الجهات المعنية من تصوير 282 سيدة، السبت، بقريتي الشهابية والشيخ مبارك التابعتين لمركز البرلس، بالإضافة إلى تصوير 160 سيدة بقرية صروة التابعة لمركز قلين، لتمتد مظلة المجلس للمرأة المعيلة والسيدات الأكثر احتياجا والفتيات، لمساعدتهن في استخراج بطاقات الرقم القومي لهن دون عناء أو تكلفة. إستخراج بطاقات رقم قومي لغير القادرات إستخراج بطاقات رقم قومي لغير القادرات إستخراج بطاقات رقم قومي لغير القادرات إستخراج بطاقات رقم قومي لغير القادرات الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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