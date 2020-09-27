شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم للطلاب: تدريس المواد التي لاتضاف للمجموع أيام الحضور للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطريقة التي يتم بها احتساب درجات أعمال السنة في المنظومة الجديدة.

وقال الوزير، خلال حواره ببرنامج «الحكاية» مع الاعلامى عمرو أديب والمذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إن درجات أعمال السنة سيتم احتسابها من خلال حضور الطالب، فضَلا عن معايير أخرى سيقيمها المعلم من داخل الفصل الدراسى.

وأشار «شوقى» إلى أن منصة إدمودو ستوفر لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية، الشرح لكل المواد، بالاضافة إلى خدمة «اسأل المعلم» التي يستطيع الطالب من خلالها فهم كل ما يريده بالمتابعة مع المعلم أونلاين.

وكشف «شوقي» عن تفاصيل حضور طلاب الإعدادية يومين بالمدرسة، قائلاً: «فيه طلاب ممكن يقولوا إحنا بنروح المدرسة يومين فهناخد خمس المنهج، الحقيقة المنهج لن يتم تخفيضه ولكن كل مادة سيكون لها شرح على التلفزيون وعلى فيديوهات على اليوتيوب».

ونصح وزير التربية والتعليم، الطلاب بمتابعة جدول القنوات التعليمية، قائلاً: «المواد التي تضاف للمجموع ستدرس على القنوات التعليمية وهى المواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء، أما المواد التربوية التي لا تضاف إلى المجموع ستكون في أيام الحضور للمدارس».

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