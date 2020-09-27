شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «إحنا ماكنش عندنا تعليم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إنشاء قنوات تعليمية خاصة من المرحلة الرابعة الابتدائية وحتى الصف الثالث الثانوي، لافتًا إلى أنه قام بعرض وشرح هذه الخطة أمام الرئيس عبدالفتاح السيىسى.

وأوضح شوقي، خلال حواره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامى عمرو أديب على فضائية «إم بي سي مصر»، أن خطة الوزارة للعام الدراسي 2020/2021 ستكون أفضل مما سبقها، قائلا: «إحنا ماكنش عندنا تعليم، والطالب عليه مسؤولية التعلُم ويكون له دور، اللى كان بيحصل كانت عملية تلقينية للطالب فقط مفيهاش فكر.. ونحن هنا قمنا بتغيير هذا المفهوم».

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد في التعليم أصبح يطلق عليه «التعليم النشط» المُرتكز على المُتعلم، موضحًا أن الأبحاث ستجبر الطالب على أن يبحث عن المرجع من أجل الوصول للمعلومة.

وتابع: «كل المواد الموجودة في مجموع الطالب سيتم عرضها على القنوات التعليمية التليفزيونية فقط، وعلى كل أم وأب الانتباه للجداول التعليمية الخاصة بأبنائهم».

وأضاف: «مناهج 3 ثانوي ستكون متاحة قبل الدراسة بأسبوع على المنصة التعليمية»، لافتًا إلى أن الخدمات على المنصة ستكون مثل البث المباشر والمكتبة وإيدمودو، ستكون دون مقابل مادي، وباقي الخدمات بمقابل مادي لكنها اختيارية.

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