شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادين كفر الشيخ: عودة 4 صيادين بعد احتجازهم عدة شهور في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، عن عودة 4 صيادين من قرية برج مغيزل بمطوبس كانوا محتجزين داخل مركب صيد في ميناء صفاقس التونسي منذ عدة شهور بسبب أحداث أزمة فيروس «كورونا»، مضيفا أن الصيادين الأربعة محتجزون الآن في مطار القاهرة الدولي.

وقال نصار، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن السفارة المصرية في تونس تدخلت لدى السلطات التونسية منذ عدة شهور للإفراج عن الصيادين الأربعة، إلا أنه بعد أحداث «كورونا» لم يتمكنوا من العودو لأرض الوطن بسبب توقف حركة الطيران والسفر بين الدول.

وأشار إلى أنه اتصل بالنائب سيد أحمد عيسى، للتدخل لدى الجهات المعنية، وبالفعل قام بعمل بعض الاتصالات للسماح لهم بالعودة لمنازلهم.

وطالب نقيب الصيادين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل لإعادة الصيادين الأربعة إلى ذويهم، وهم حمدي محمد أحمد أبوشاهين، وحسن ماهر عرفة، وعلى رجب العوم، ومحمد عبده يوسف عرفة.