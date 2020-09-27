شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طريقة «غير تقليدية» لتقليل فاتورة الكهرباء إلى النصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعتبر فاتورة الكهرباء، واحدة من أكبر المصروفات التي يتم انفاقها من دخلك الشهرى. لذلك، فإن تقليل استخدامك للطاقة ليس مجرد استثمار جيد للبيئة، ولكنه أيضًا طريقة رائعة للتحكم في ميزانيتك.

يتم ذلك من خلال، الحفاظ على الطاقة، وتجنب استخدام الطاقة غير الضرورية، مثل فصل الأجهزة الإلكترونية عند عدم استخدامها، مع الحد أيضًا من استخدامك الحالي للطاقة.

فعندما تقوم بتحقيق «كفاءة الطاقة»، ستُرَشد استهلاكك للكهرباء بمنزلك بحيث تحتاج إلى طاقة أقل. على سبيل المثال، بدلاً من إيقاف تشغيل السخان، فإنك تستثمر في ترموستات «ذكية» تضبط درجة الحرارة تلقائيًا، أو االذهاب إلى وحدة HVAC التي قد تحتاج إلى طاقة أقل للحفاظ على نفس المستوى من ترشيد الاستهلاك في منزلك.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة «فوربس»، قمنا بتجميع قائمة من 13 طريقة لخفض فاتورة الكهرباء إلى النصف. باستخدام هذه النصائح:

1- ابدأ بتدقيق الطاقة

سيخبرك تدقيق الطاقة بمدى كفاءة استخدام منزلك للطاقة. يمكنك طلب المساعدة من شركة المرافق الخاصة بك لإجراء تدقيق للطاقة، حيث تُقدم العديد من شركات المرافق هذا كخدمة مجانية.

تذكر أن الهدف الرئيسي هو تحديد المجالات التي يمكنك تقليل استخدام الطاقة فيها.

2- قطع «الطاقة الوهمية»

عليك أن تعرف أن منزلك يمتص الطاقة بشكل عالى دون ان تشعر بذلك! هل تعلم أن 75 بالمائة من استخدامك للطاقة ناتج عن عدم إطفاء الأجهزة الإلكترونية؟

على سبيل المثال، يمكن أن يمتص جهاز تحميص الخبز الخاص بك 876 واط أثناء التشغيل، ولكن لا يمتص شيء عند إيقاف تشغيله وفصله!

يعمل التلفزيون والكمبيوتر وجهاز توجيه الإنترنت وأجهزة المطبخ على زيادة فاتورة الكهرباء. هذا لأنهم يعملون باستمرار حتى أثناء الإيقاف. لخفض فاتورة الكهرباء بشكل كبير، استخدم مشابك الطاقة وأوقف تشغيلها عندما لا تكون الأجهزة الإلكترونية قيد الاستخدام.

3- ابتعد عن المجففات

المجففات من أكثر الاجهزة سحبًا للطاقة داخل منزلك، ويمكن أن يوفر لك استبعادها من روتين منزلك قدرًا كبيرًا من المال. على سبيل المثال، تستهلك المجففات ما بين 1800 وات إلى 5000 وات لكل حمولة. بدلاً من تشغيل المجفف، قم بتجفيف الغسيل بالطرق البسيطة المعروفة من أجل توفير فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

4- حافظ على امتلاء الثلاجة والفريزر بالأطعمة

من المحتمل أنك تعلم بضرورة عدم ترك باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحًا، فعندما تفتح الباب، يتسرب الهواء البارد ويتعين على ثلاجتك استخدام المزيد من الطاقة لتجديد الهواء. حيث تستهلك أبواب الثلاجة المفتوحة في المتوسط ​​ما يصل إلى 7٪ من استهلاكها للطاقة.

لكن، هل تعلم أن الاحتفاظ بالثلاجة ممتلئة يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل استهلاك الكهرباء؟ تعمل الأطعمة والمشروبات التي تضعها في الثلاجة والفريزر كعزل، مما يمنع الثلاجة من العمل بجد لتبريد الأشياء. وهو ما يعنى توفيرِا للطاقة.

5- أوقف تشغيل التجفيف الحرارى بغسالة الأطباق

إذا لم تتمكن من التخلص من غسالة الأطباق، فلا يزال بإمكانك خفض تكاليف الكهرباء. لتحقيق أقصى قدر من توفير الطاقة، قم بإيقاف تشغيل اختيار التجفيف الحراري في غسالة الأطباق. هذا يمكن أن يقلل الطاقة اللازمة لتسخين الماء.

6- عزل المنافذ الكهربائية

هل تعلم أن المنافذ والمفاتيح الكهربائية الخاصة بك يمكن أن تسرب الحرارة وتسمح بدخول الهواء البارد؟ لحل تلك المشكلة، فقط قم بعزل تلك المنافذ والمفاتيح، وهى طريقة سهلة للغاية لخفض تكاليف الكهرباء.

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يمكنك شراء عبوة من سدادات مأخذ التيار الكهربائي وقم بتثبيتها خلف المنافذ والمفاتيح. يمكنك ايضًا، وضع مقابس أمان للأطفال في المنافذ بعد تركيب العزل.

7- استخدام ترموستات قابل للبرمجة

يُعد التحكم في درجة حرارة منزلك طريقة أساسية لخفض تكاليف الكهرباء. باستخدام منظم حرارة قابل للبرمجة، يمكنك استخدام طاقة أقل أثناء العمل أو النوم أو الخروج لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

8- مصابيح LED ليلية بدلاً من ذلك

إذا كنت تستخدم المصابيح الليلية، فقد حان الوقت لتبديلها باستخدام مصابيح LED الليلية لتوفير المال، كما أنها تدوم عادة مدى الحياة.

9- اعزل سخان الماء الساخن

في المرة القادمة التي تخطط فيها لصيانة سخان المياه، فكر في إضافة بعض العزل أيضًا. يمكن أن يؤدي عزل سخان المياه إلى تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف الكهرباء. يمكنك حتى عزل أول ستة أقدام أو نحو ذلك من أنابيب سخان المياه لتقطع مسافة إضافية في خفض استهلاك الطاقة المنزلية.

10- طلاء عازل

إذا حان وقت طلاء منزلك من الداخل أو الخارج، ففكر في استخدام طلاء عازل. يمكن أن يساعد الطلاء العازل في تقليل تكاليف الكهرباء عن طريق الحفاظ على كفاءة استهلاك التدفئة والتبريد.

وُجد أن الطلاء العازل يقلل بنسبة 20 بالمائة في اكتساب الحرارة على الجدران المطلية حديثًا والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة. هناك أيضًا مادة مضافة يمكنك إضافتها إلى الطلاء العادي لجعله من الصنف المعزول.

11- استخدام الأغطية عند الطهي

طريقة أخرى بسيطة لبدء قطع فاتورة الكهرباء إلى النصف هي تغطية أدوات الطبخ أثناء الطهى. ليس من المستغرب أن يتم طهي الطعام بشكل أسرع عند تغطيته، وكلما زادت سرعة طهي الطعام، كلما تمكنت من إيقاف تشغيل موقدك لتوفير الطاقة.

12- توقف عن التسخين المسبق للفرن

من لم يقع في هذا الفخ دون أن يدرى انه سيزيد من فاتورة الكهرباء الخاصة بك؟ في الواقع، تتطلب العديد من وصفات الطبخ ذلك! ولكن خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن الطعام الذي يتطلب فترات طهي طويلة لا يحتاج في الواقع إلى فرن مسخن مسبقًا ولا يستفيد منه.