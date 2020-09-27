شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توضح حقيقة استحداث «الأحوال المدنية» غرامات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب -يسري البدري :

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة.

وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، وأن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقررة وفقاً للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 في شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون، والتي تنحصر في الحالات التالية:

1- عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونية «16 عاما».

2- عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهائها.

3- عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية «زواج– طلاق– مهنة– محل إقامة» خلال 3 أشهر.

4- عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوما.

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وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر، وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأي جهة إدارية في ذلك.